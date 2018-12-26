Во всех ресторанах и кафе, которые проверяли, нашли нарушения

Новости Бизнеса: ГФС в 2018 году провела 1,6 тыс. проверок мест массового отдыха и в каждом их них выявила нарушения.

Государственная фискальная служба (ГФС) в 2018 году провела 1,609 тыс. фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха, выявив в каждом случае нарушения.

"Во всех случаях установлены нарушения требований действующего законодательства, за которые к субъектам хозяйствования применено 20,6 млн грн штрафных санкций", - говорится в сообщении.

ГФС в ходе проверок установила 606 фактов неоприходования наличных средств (11,4 млн грн штрафных санкций), 391 факт торговли алкоголем и табачными изделиями без соответствующей лицензии (5,7 млн грн штрафов), 302 факта неприменения регистраторов расчетных операций при проведении платежей за наличные (0,2 млн грн штрафов).