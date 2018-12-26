Сотни единиц точного оружия получила украинская армия

Новости Бизнеса: Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.

Предприятия кластера высокоточного вооружения и боеприпасов госконцерна "Укроборонпром" в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в 2018 году обеспечили поставку армии нескольких сотен единиц боеприпасов объемного взрыва (БОВ) - новых реактивных пехотных огнеметов РПО-16, сообщила в среду пресс-служба госконцерна.

Создание и серийный выпуск 93-мм РПО-16 обеспечены в рамках отраслевой кооперации входящих в госконцерн ГНИИ "Химических продуктов", КП "ШКЗ "Импульс" и ГАХК "Артем" и стало одним из приоритетов принятой в 2017 году госпрограммы развития боеприпасной отрасли Украины.

"В 2018 году в рамках ГОЗ в ВСУ поставлено несколько сотен единиц РПО-16", - уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

В числе значимых итогов работы предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов в 2018 году в "Укроборонпроме" также выделяют производство и поставки ВСУ по ГОЗ 40-мм гранат ПГОФ-40 стандарта НАТО.

Также к приоритетам работы кластера в 2018 году отнесено начало серийного производства в рамках внутриукраинской кооперации 152-мм артбоеприпасов для артсистемы "Гиацинт" дальностью 30 км на мощностях ГАХК "Артем"; работы по подготовке серийного производства модернизированного в рамках программы импортозамещения под стандарты НАТО высокоточного управляемого артиллерийского снаряда "Квитнык" дальностью до 20 км.