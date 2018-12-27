Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие

Новости Бизнеса: В Украине с нового года вводится монетизация субсидий: как получить сэкономленные деньги за энергоресурсы.

Правительство с 1 январе вводится монетизацию субсидий, при которой те, кто сэкономил энергоресурсы, смогут получить на счет "живые" деньги. Об этом сказал во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман. Он также пояснил, что с 1 января субсидиантам откроют личный счет в банке.

"С 1 января правительство вводит монетизацию субсидий. Все прозрачно: есть личный счет в банке, конкретная сумма денег на расчет за коммунальные платежи. Если человек сэкономил энергоресурсы, все вернется на счет живыми деньгами", - пояснил премьер.

С мая 2019 года субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые их получают на отопительный сезон, а также начнутся предоставляться в денежной форме льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий", – отметил министр соцполитики Андрей Рева. При этом, как отметил Рева, проектом акта устанавливается механизм целевого использования бюджетов средств, предусмотренных на предоставление субсидий населению.

Стоит отметить, что с мая 2019 года в Украине вступает в силу новый закон по ЖКХ услугам. Для украинцев приготовили ряд новшеств:

вводят пеню на долги за коммуналку в 0,01% в день;

на коммуналку будут начислять абонентскую плату;

за долги смогут отключать коммунальные услуги.

Потребителям придется платить по счетам до 20 числа включительно.

Абонентскую плату будут считать по формуле: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода.

Коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015.

Таким образом в 2019 году максимальная абонплата на тепло, горячую воду составит 43 грн, на холодную воду — 37,6 грн и на вывоз мусора — 16,1 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года изменятся правила оплаты электроэнергии. Потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставку и на распределение. Примечательно, 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена отпускаемой электроэнергии ТЭС и другими производителями будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.