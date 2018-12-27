Украина расширила список запрещенных российских продуктов

Новости Бизнеса: Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмалопаточной продукции происхождением из РФ.

Кабинет министров добавил крахмалопаточную продукцию в перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства в четверг, запрет на ввоз будет распространяться на крахмал кукурузный, глюкозу и сироп с глюкозы, мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп.

Согласно пояснительной записке к документу, суммарный импорт данной крахмалопаточной продукции с РФ, по данным Государственной службы статистики, в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом более чем в три раза в стоимостных и количественных показателях до 6,76 тыс. тонн ($2,23 млн). За январь-сентябрь 2018 года объемы импорта выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,24 тыс. тонн ($4,84 млн). При этом экспорт данных видов крахмалопаточной продукции за девять месяцев 2018 года в РФ из Украины упал в 21 раз – до 917 тонн.

По данным ассоциации "Укркондпром", крахмалопаточная отрасль Украины имеет значительный профицит производственных мощностей, чтобы обеспечить потребности отечественного рынка в случае увеличения спроса и запрет на ввоз вышеуказанной продукции с РФ не приведет к дефициту в Украине данной продукции.

"При общих производственных мощностях по производству крахмала в 100 тыс. тонн, размер незадействованных мощностей составляет более 10 тыс. тонн. Для производства паток и сиропов всех типов объем незадействованных мощностей составляет более 80 тыс. тонн при общих мощностях в 300 тыс. тонн", - отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что в связи с этим ограничение доступа российской крахмалопаточной продукции на украинский рынок необходимо для улучшения экономического состояния предприятий отрасли, обновления производственных мощностей и предотвращению вытеснения украинской продукции продукцией российского происхождения.

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.