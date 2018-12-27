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Парковки в Украине планируют обязать устанавливать зарядки для авто

Парковки в Украине планируют обязать устанавливать зарядки для авто
22:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Украине планируется ввести обязательное обустройство парковок электрозарядками.

В Украине планируется ввести обязательное обустройство парковок электрозарядками.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках планируют оснастить электрозарядками.

Там отметили, что сейчас в разработанных изменениях в государственные строительные нормы планируется норма об обязательном обустройство электрическими зарядными устройствами не менее 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках.

«В последующие годы количество электрооборудования возрастет в разы. И во всем мире, и в Украине тоже. Поэтому сейчас мы уже прописали в изменениях ГСН по автостоянкам норму обязательной установки электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками», - подытожили в министерстве.

Там отметили, что в ближайшие годы количество электрокаров будет расти в геометрической прогрессии, поэтому надо думать на опережение и создавать надлежащие условия уже сейчас. За прошлый год, например, в Европе количество электрокаров возросло более чем на 50%.

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Украина, Парковка, Электроавтомобили, Электрозарядка.
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