Скачать
Пятница, 28.12.2018
В воинской части Южного региона произошел взрыв, пострадал солдат
В воинской части Южного региона произошел взрыв, пострадал солдат
Итоги 27 декабря: оборона Азова, советы Супрун и очередное перемирие
Итоги 27 декабря: советы Супрун и очередное перемирие
Украинка Козлова начала с победы турнир в Брисбене
Украинка Козлова начала с победы турнир в Брисбене
Новый год 2019: самые лучшие рецепты для новогодней трапезы
Новый год 2019: самые лучшие рецепты для новогодней трапезы

Нефть снова дорожает после падения накануне

Нефть снова дорожает после падения накануне
09:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Цена Brent выросла до $53,7 за баррель, цена WTI поднялась до $45,65 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут после заметного снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 28 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву выросла на $1,19 (2,26%) – до $53,92 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,15 (2,58%) – до $45,76 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе – до 448,2 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы позже в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

Напомним, вчера нефть сдержанно дешевела, Brent торговалась выше $54,2 за баррель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ТКГ выступила с заявлением касательно прекращения огня на Донбассе
02 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Беременная Меган Маркл впервые намекнула, когда родится первенец
04 Екатерина Бужинская с мужем отпраздновали день рождения детей
05 Грипп в Украине: За неделю умерли четыре человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США умер старейший человек, который был свидетелем нападения на Перл-Харбор
В США умер самый старый ветеран Второй мировой войны
Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году
Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году
Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции
Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции
Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных
Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь