Нефть снова дорожает после падения накануне

Новости Бизнеса: Цена Brent выросла до $53,7 за баррель, цена WTI поднялась до $45,65 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут после заметного снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 28 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву выросла на $1,19 (2,26%) – до $53,92 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,15 (2,58%) – до $45,76 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе – до 448,2 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы позже в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

Напомним, вчера нефть сдержанно дешевела, Brent торговалась выше $54,2 за баррель.