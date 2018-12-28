Скачать
Пятница, 28.12.2018
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
В Украине отложили обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей
Обязательную маркировку товаров латиницей отложили
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление

В Украине отложили обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей

В Украине отложили обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей
22:11 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минэкономразвития продлило до 1 января 2021 года переходный период касательно обязательной маркировки продукции буквами латинского алфавита.

Минэкономразвития отсрочило до 2021 года обязательную маркировку продукции буквами латинского алфавита. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

"Минэкономразвития продлило до 1 января 2021 года переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита. Соответствующий приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения. Согласно Правилам, с 1 января 2016 года все производители потребительской продукции обязаны обозначать измерения продукции единицами измерения Международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).

В МЭРТ подчеркнули, что одновременно, согласно Правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита.

В Минздраве разъяснили, какие лекарства можно будет возвращать в аптеки

Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита). Такие обозначения единиц измерения распространяются на маркировку всей потребительской продукции, в частности, и на маркировку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов, диетических добавок, кормов для животных, упаковок семян и средств защиты растений и т.п.

"Для постепенного перехода бизнеса, в частности производителей лекарств, мы предполагали переходный период для маркировки латинскими буквами. Он должен был завершиться 1 января 2019 года. Но мы получили многочисленные обращения - от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий - о необходимости продления переходного периода. Поскольку это вполне европейская практика - учитывать пожелания бизнеса, Министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021 года», - сообщила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лекарства, Продукты, Минэкономразвития, МЭРТ, Буквы, Латинский алфавит, Обязательная маркировка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
03 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
04 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
05 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Что изменится для украинцев с 1 января
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь