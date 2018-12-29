В РФ оценили объемы украинской продукции, которая попадает под санкции

Новости Бизнеса: В России оценили объем санкционной украинской продукции в $510 миллионов за год.

Объем украинской продукции, подпавшей под введенные РФ дополнительные санкции, оценивается в 2018 году в сумму около 510 миллионов долларов.

Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на пресс-службы Министерства экономического развития РФ.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По оценкам российского Минэкономразвития, общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 миллиарда долларов.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2017 год составил 468,9 миллионов долларов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины. При этом заявляется, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.