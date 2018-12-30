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Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
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Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа

Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
03:52 Сегодня Телеграф epravda.com.ua

Новости Бизнеса: НКРЭКУ обратится в Государственную регуляторную службу о получении разрешения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассчитывает получить разрешение на проведение внеплановой проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. Об этом сообщили Экономической правде в НКРЭКУ.

Согласно служебной записке к голове НКРЭКУ Оксане Кривенко, Департамент по регулированию отношений в нефтегазовой сфере просит проверить тех операторов ГРМ, которые игнорируют решения Нацкомиссии о запрете осуществлять доначисления, и тем самым совершают незаконные действия.

Напомним, в декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

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Газ, Дмитрий Фирташ, Нацкомиссия, НКРЭКУ, Проверка облгазов.
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