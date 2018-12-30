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Данилишин сообщил, что в 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче

Данилишин сообщил, что в 2019 году экономика вырастет, а украинцы станут богаче
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Богдан Данилишин надеется, что 2019 год только закрепит нынешние благоприятные тенденции.

 По мнению председателя Совета Нацбанка Богдана Данилишина, новая программа сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора, что стало залогом продолжения структурных реформ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“2018 год, безусловно, добавил банковской системе, а следовательно и экономике Украины, в устойчивости, стабильности и уверенности в будущем. Новая программа сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора. Это является залогом продолжения структурных реформ и восстановление доверия иностранных инвесторов”, - убежден Данилишин.

“Экономика будет расти. Банковская система готова кредитовать. Украинские семьи и бизнес должны стать богаче. Совет Национального банка полон решимости заботиться о макроэкономической и финансовой стабильности страны”, - заверил чиновник.

Он также пожелал украинцам здоровья и благополучия, веселых праздников, исполнения желаний.

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Украина, Экономика, Богдан Данилишин, Новости Украины, Новая программа сотрудничества с МВФ.
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