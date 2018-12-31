Глава НКРЭКУ рассказала о готовности к запуску нового розничного энергорынка

Новости Бизнеса: Новый рынок электроэнергии готов к запуску 1 января.

Новый розничный рынок электроэнергии готов к запуску с 1 января 2019 года.

Об этом сообщила в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Укринтерэнерго, как поставщик последней надежды обнародовал перечень потребителей! Ни один потребитель электроэнергии не останется без поставщика!!!" - отметила она.

По словам Кривенко, энергорынок обнародовал на своем сайте информацию о заключенных договорах с участниками розничного рынка электроэнергии по купле-продаже электроэнергии: 179 договоров с поставщиками электроэнергии потребителю; 25 поставщиками универсальных услуг 1 поставщиком последней надежды; 31 операторами системы распределения.

Председатель НКРЭКУ заметила, что это значит, что с указанными компаниями юридически урегулированы отношения по покупке ими электроэнергии с целью ее дальнейшей поставки потребителю, а также покупки электроэнергии для покрытия потерь для операторов систем распределения.

Как сообщалось, внедрение полномасштабного рынка электроэнергии планируется с 1 июля 2019 года. Кабинет министров Украины распоряжением от 12 декабря 2018г. №1023-р определил государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" на период с 1 января 2019 до 1 января 2021 года.