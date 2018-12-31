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Предприниматели ожидают рост бизнеса в 2019 году

Предприниматели ожидают рост бизнеса в 2019 году
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер отметил, что большинство предприятий чувствуют, что в 2019 году бизнес будет расти.

Предприниматели отмечают уровень диалога, достигнутый между предпринимателями и первыми лицами государства. Об этом говорится в комментарии представителей деловых ассоциаций украинских и иностранных предприятий, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"И сейчас главное для нас макроэкономическая стабильность, продолжение работы с международными партнерами", - сказал президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

По его словам, 83% предприятий - членов АТП чувствуют, что 2019 бизнес будет расти. О росте на 10-15% говорят и представители Европейской бизнес-ассоциации.

"Мы имеем более 1000 членов ассоциации. Они планируют создание новых рабочих мест и увеличение зарплат", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко

По словам бизнесменов, компании думают о выходе на новые рынки, о наращивании экспорта и отмечают уменьшение давления контролирующих органов - в том числе благодаря правительственным законам "Маски-шоу-стоп".

"Появляется законодательная база для защиты бизнеса, - сказал бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. - Есть тренд. И он положительный. Надеюсь, что в следующем году этот тренд будет продолжаться".

Напомним, по мнению председателя Совета Нацбанка Богдана Данилишина, новая программа сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора, что стало залогом продолжения структурных реформ. Банковская система готова кредитовать. Украинские семьи и бизнес должны стать богаче.

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Рост, Бизнес, Кабмин, Предприятия.
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