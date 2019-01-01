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Вторник, 01.01.2019
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"Живые деньги" за коммуналку: в Украине стартует монетизация субсидий

&quot;Живые деньги&quot; за коммуналку: в Украине стартует монетизация субсидий
09:54 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Первый этап монетизации субсидий начинается с 1 января 2019 года и коснется новых получателей помощи из бюджета.

С 1 января 2019 года жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться населению Украины в денежной форме.

Такое решение было принято 27 декабря 2018 года во время заседания правительства.

"Проектом постановления предусматривается, что с 1 января 2019 года в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим сегодня порядком путем перечисления бюджетных денег местными органами социальной защиты населения на счета организаций, которые предоставляют услуги. Людям никаких действий относительно переоформления субсидий до мая делать не нужно", - сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Он подчеркнул, что с мая субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. "Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий", - сказал он.

Согласно документу, с 1 января субсидии будут монетизированы для тех, впервые обратится за помощью.

С 1 мая 2019 года будут монетизироваться субсидии для всех получателей за неотапливаемый сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей.

Уполномоченным банком для монетизации определили Ощадбанк.

Всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных. В Ощадбанк идти не нужно, счет будет открыт автоматически.

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На каждого получателя субсидий, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищной субсидии в денежной форме.

Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Ощадбанк ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств их использование и остаток.

После окончания отопительного сезона - в июне - суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии.

С 1 мая 2019 года назначение субсидий тем, кто получал такую субсидию на протяжении отопительного сезона 2018/19 не в денежной форме, осуществляется только после подачи новых заявлений и деклараций.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 декабря одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года, а также определил уполномоченный банк для реализации этого механизма.

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ЖКХ, Тарифы, Коммуналка, Субсидии, Монетизации субсидий.
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