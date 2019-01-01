Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

Новости Бизнеса: Какие изменения и новшества ожидают украинцев в 2019 году.

С 1 января 2019 года украинцев ожидает ряд изменений. Вырастет минимальная зарплата и пенсии, вступают в силу новые тарифы, грядет очередное подорожание сигарет и алкоголя, изменятся правила оплаты электроэнергии, запускается процесс монетизации субсидий, а также изменения в медицинской, образовательной и других сферах.

Зарплаты и пенсии

В 2019 году на 9,4% должен вырасти также прожиточный минимум – один из основных социальных показателей, на основании которого ведется расчет большинства социальных выплат.

В наступившем году средний прожиточный минимум, составляющий сейчас 1853 грн, повысят в два этапа: с 1 июля - до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн. Эти изменения также заложены в госбюджете.

Минимальная зарплата в январе 2019-го увеличилась с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн.

Новый год принесет пенсионерам несколько этапов повышения пенсий. Прежде всего – с 1 января - минимальная пенсия вырастет для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Им повысят выплаты на 172 грн (до 1669 гривен).

Зарплаты полицейских и спасателей с 1 января 2019 вырастут на 30%. Минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья для полицейских.

С 2019 года должна заработать накопительная пенсионная система.

С 1 января 2019 повышается пенсий военным пенсионерам.

Коммуналка, налоги, штрафы

С 1 января в Украины начнут действовать новые тарифы на теплообеспечение для населения. В декабре 2018-го их утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Правительство с 1 январе вводится монетизацию субсидий, при которой те, кто сэкономил энергоресурсы, смогут получить на счет "живые" деньги.

С 2019 года вводятся пеня за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ. В год максимальная сумма пени составляет 3,65%.

Уже с 1 января 2019 года украинцам придут новые платежки и оплачивать электроэнергию придется по-новому.

С 1 января 2019 ГФС планирует изменить предоставление отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

С 1 мая 2019 года украинцы смогут добиваться возмещений за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг. Об этом в декабре 2018 года сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, Кабинет министров Украины утвердил соответствующую форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Постановление вступит в силу 1 мая 2019 года.

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом", - подчеркнул Зубко.

Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества ЖКУ.

Соцпомощь

С 1 января 2019 в Украине введут новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

Правительство намерено ввести для молодых шахтеров накопительные пенсионные счета с 2019 года.

С 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

Минимальный размер пособия по безработице с 2019 года вырастет до 610 грн (сейчас 544), максимальный – до 1630 (сейчас 610).

Госслужба занятости планирует с 1 января 2019 внедрить институт “карьерного советника”.

Армия

С 1 января 2019 года бывшим военнослужащим в очередной раз повысят пенсии. Более полумиллиона бывших военнослужащих с 1 января 2019 года получат повышенные пенсии.

Кроме того, согласно требованиям закона о нацбезопасности Министерство обороны с 1 января 2019 должно возглавить гражданское лицо. С 2019 года на обучение в вузах участникам АТО и их детям будет предоставлена господдержка.

Укроборонпром начнет поставку танков Оплот и ракетных комплексов Ольха в ВСУ.

Армия FM начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире.

Президентские и парламентские выборы в Украине

В 2019 году украинцы будут выбирать президента страны. До 3 февраля ЦИК закончит прием кандидатов, а до 18 числа этого месяца образуют избирательные комиссии.

До 25 марта избиратели смогут уточнить свои данные, изменить место голосования.

29 марта избирательная кампания будет считаться завершенной, а уже 31 марта украинцы пойдут голосовать.

Что будет с курсом доллара в 2019-м

В бюджете Украины заложен прогноз на курс доллара к концу 2019 на уровне 29,4 гривны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вполне реальным курс гривны к доллару на 2019 на уровне 29,4 грн.

НБУ прогнозирует, что к концу 2018 года курс не опустится ниже 28,5 за доллар, а весной 2019 года вновь начнет дешеветь.

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Образование

В Украине появится образовательный омбудсмен, защищающий права учащихся, студентов, педагогов и ученых.

В 2019 году поступающие в медицинские и педагогические ВУЗы, желающие работать в селах, будут зачислены в первую очередь.

Во время ВНО-2019 для нескольких специальностей подняли проходной балл. Чтобы поступить на специальности Право, Публичное управление и администрирование и Международные отношения нужно будет набрать не менее 130 баллов.

Министерство образования и науки Украины в 2019 планирует ввести механизм “деньги ходят за учителем”: когда педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит.

В 2019 году стартует пилотный проект по сертификации учителей начальной школы.

Медицина

С 1 января украинцы смогут вернуть в аптеку неиспользованные лекарства при условии, что упаковка цела.

1 июля 2019 года в Украине запускают программу "Бесплатная диагностика". В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут отправлять пациентов на бесплатную диагностику и лечение.

С 1 января 2019 анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными.

В Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены с 1 января 2019.

В 2019 году в Украине реформируют систему скорой помощи, переоснастят машины скорой и внесут изменения в работу диспетчерской службы.

С 1 апреля 2019 программа Доступные лекарства переходит под контроль Национальной службы здоровья.

С 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия по международному классификатору GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

С 1 января 2019 вступает в силу Закон о трансплантации органов, по которым изъятие органа после смерти будет возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

с 1 января 2019 года изменит порядок выдачи и доставки бесплатной помощи для новорожденных "Пакет малыша".

Транспорт и дороги

Владельцев авто на иностранных номерах начнут штрафовать за нерастаможенные авто с мая 2019 года. Сумма штрафа – 8,5 тыс. грн.

В первой половине 2019 года фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработает в полном объеме.

Территориальные автомобильные дороги Украины будут переданы на баланс областных администраций.

С 2019 года возраст использования пассажирских самолетов ограничат до 20 лет.

Укрзализныця в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

С 1 января 2019 визы в Украину подорожают. Тарифная ставка консульского сбора за оформление электронных виз на въезд в Украину вырастет до 85 долларов.

В новом году в Украине вводят оформление электронных виз (e-Виза) для въезда в Украину для граждан 52 государств.

Рост оплаты за растаможку "евроблях"

С 24 мая 2019 года значительно возрастет максимальная граница штрафа за нарушение условий временного ввоза и транзита автомобилей на еврономерах – так называемых "евроблях".

Если сейчас размер этого штрафа находится в рамках от 170 до 17 тыс. грн, то к концу весны 2019 года его максимальная сумма возрастет в 10 раз – до 170 тыс. гривен.

Такие нормы зафиксированы в недавно принятом законе, который усиливает ответственность за нарушение таможенных правил транзита или временного ввоза автомобилей на еврономерах.

Речь идет о штрафах для тех, кто не уплатит необходимые таможенные платежи и не зарегистрирует свой автомобиль в Украине в течение 180 дней после вступления в силу упомянутого закона – этот период заканчивается 23 мая 2019-го.

Далее вступают в силу такие штрафы:

Нарушение срока пребывания автомобиля с иностранными номерами в режиме транзита:

до 10 суток обойдется водителю в 3,4 тыс. грн;

более 10 суток – 8,5 тыс. грн;

от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн;

более 30 суток, а также за потерю или разукомплектацию авто, – 170 тыс. грн или его конфискация по решению суда.

Штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза составит:

17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток;

85 тыс. грн – 30 суток;

более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Связь и магазины

В 2019 введут новые ограничения на безналоговые международные почтовые и экспресс-отправления. Взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года - для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока -100 евро.

С 1 января кабельное ТВ может подорожать на 15-40%.

В Украине усилят нормы маркировки пищевых продуктов. Производители будут указывать на упаковках информацию об аллергенах или о том, подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.

С нового года повышаются акцизы на табачные изделия

Повышение "экологического" налога

С нового года в Украине значительно возрастает ставка экологического налога за выбросы углекислого газа СО2 стационарными источниками – то есть заводами и предприятиями. Этот налог вырастет с 41 копейки за тонну до 10 грн/т.

А уже к 2022 году налоговая ставка за выбросы СО2 в Украине должна возрасти до 25 грн/т. Такой план утвердил в ноябре 2018 года украинский парламент, поддержав изменения к закону о Налоговом кодексе Украины.