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Вступил в силу закон о коллективной собственности на землю

Вступил в силу закон о коллективной собственности на землю
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: С 1 января вступает в силу закон о коллективной собственности на землю.

С 1 января 2019 года вступает в силу закон, что решает вопрос коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения и предотвращения рейдерства.

Соответствующая информация содержится в базе законодательства Верховной Рады.

В частности, новым Законом расширены возможности органов местного самоуправления и урегулировано:

В частности, новым Законом расширены возможности органов местного самоуправления и урегулированы:

- передача земель коллективной собственности ликвидированных колхозов в коммунальную собственность;

- процесс завершения раздела на паи до 2025 года сельскохозяйственных угодий с обязательной передачей несельскохозяйственных угодий в коммунальную собственность;

Законом также отнесены лесополосы к землям сельскохозяйственного назначения и урегулирована их передача в аренду. Громада может создать коммунальное предприятие и закрепить лесополосы в постоянном пользовании. Это позволит сохранить их от уничтожения.

Со вступлением Закона в силу право арендовать полевые дороги предоставлено всем арендаторам массивов, но при этом нельзя ограничивать доступ других арендаторов к земельным участкам.

Закон предусматривает возможность обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве. Так, Законом предусмотрено, что на период действия моратория на продажу сельхозземель, обмен разрешается только на равноценный земельный участок. Равноценным Закон определяет земельный участок, нормативная денежная оценка которого равна, или отличается не более чем на 10%.

Законом также уточняется, кто может инициировать инвентаризацию земель. Такая возможность есть у владельцев, арендаторов земель или городского/поселкового/сельского совета. Инвентаризация позволит громадам исправить все ошибки для внесения земельных участков в Госгеокадастр. Выявленные при инвентаризации нераспределенные земельные участки, невостребованные доли (паи) после формирования их в земельные участки по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета могут передаваться в аренду для использования по целевому назначению на срок до дня государственной регистрации права собственности на такой земельный участок.

Как сообщалось, 20 декабря Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на продажу сельхозземель.

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Верховная Рада, Закон, Земля, Село, Украинская земля, Мораторий.
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