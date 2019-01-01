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С 1 января вступают в силу новые правила валютно-обменных операций

С 1 января вступают в силу новые правила валютно-обменных операций
22:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: PHL

Новости Бизнеса: В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы.

В Украине с начала этого года вступают в силу новые правила валютно-обменных операций в части, касающейся проведения обмена валют через платежные устройства - банковские автоматы и платежные терминалы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, НБУ решил упростить проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют еще в июне прошлого года.

В частности, банкам и другим финучреждениям разрешили проводить валютно-обменные операции через платежные устройства (банкоматы, платежные терминалы). "После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - добавили в НБУ.

"Для внедрения новых требований, касающихся применения регистратора расчетных операций (РРО) при проведении обмена валют через платежные устройства и оформлении соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлено шестимесячный переходный период... Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года", - указали в регуляторе.

В течение второго полугодия 2018 года банки и другие финучреждения должны были оформлять валютно-обменные операции согласно порядку, действовавшему до принятия новых правил.

Напомним, НБУ отменит надзор за валютными операциями.

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НБУ, Нацбанк, Экономика, Курс валют.
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