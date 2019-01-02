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Украина снизила импорт газа

Украина снизила импорт газа
12:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: По итогам декабря транзит российского газа в Европу снизился на 4,3% – до 7,6 млрд кубометров.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

В том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

В декабре-2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 млн куб. м).

При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

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Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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Газ, Укртрансгаз, Импорт газа, Транзит газа.
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