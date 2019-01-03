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Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет

Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
11:43 Сегодня Телеграф ДТЭК Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: 1 января 2019 года у украинцев будут два договора: о поставке электроэнергии и о предоставлении услуг по распределению.

Что изменилось?

С 1 января 2019 года ликвидируются такие заведения, как облэнерго. А энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии. Изменения произошли в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты.

Как заключить новые договора и что они дают?

В связи с нововведениями, чтобы продолжить потреблять электроэнергию, рядовой украинский потребитель заключает два договора:

- о предоставлении услуг по распределению электрической энергии с оператором системы распределения;

 - о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставках электроэнергии поставщиком универсальных услуг.

Клиентам совсем не нужно специально посещать Центры обслуживания клиентов или звонить в колл-центр, чтобы присоединиться к этим договорам. Государство предусмотрело упрощенную процедуру присоединения: все, что необходимо сделать, - это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это в феврале 2019 года, в момент оплаты услуг за январь 2019 года".

Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие

У клиентов и в дальнейшем остается всего один счет за электроэнергию, в котором появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Изменение в структуре тарифа не означает его увеличение.

Как оплатить счета за свет?

Первый обновленный счет бытовые клиенты получат в феврале 2019 года за электроэнергию, потребленную в январе. Все расчеты проводятся через поставщика электроэнергии.

Если вы оплачиваете счета через банк, интернет-банкинг, в феврале 2019 года необходимо указать новые реквизиты получателя - компании-поставщика. Реквизиты будут на сайтах и в первых счетах поставщика, которые будут доставлены клиентам в феврале 2019 года.

Касательно показаний счетчиков, как и раньше, их можно передавать через личный кабинет, по телефону контакт-центра 15-88, с помощью социальных сетей или другими привычными способами.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

Для чего все это нужно?

В апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии". Авторы документа утверждали, что этот закон приведет к тому, что в области производства электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей появятся конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективное производство.

Ожидается, что новый рынок электроэнергии также даст населению возможность выбирать разных поставщиков электроэнергии.

1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена отпускаемой электроэнергии ТЭС и другими производителями будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.

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Тарифы, ЛЭП, Электричество, Свет, Платежки.
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