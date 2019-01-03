Преодолевает любые преграды: тест-драйв бронеавтомобиля по сугробам (Видео)

Кременчугский автозавод перед Новым годом посетила делегация бизнес-партнеров из Западной Африки, которая ознакомилась с продукцией КрАЗ. Бизнесмены из Западной Африки, посетившие Кременчугский автозавод 27 декабря, проявили большой интерес к автомобилям КрАЗ двойного назначения. В первую очередь, это машина с фургоном-рефрижератором на шасси КрАЗ-5401Н2 (4х2), а также автоцистерны для перевозки питьевой воды на полноприводных шасси 4х4 и 6х6. В странах с жарким климатом такая техника всегда пользуется спросом. Также показали и военную продукцию, в частности бронеавтомобили КрАЗ-Шрек, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Халк. В высокой проходимости этих машин западноафриканские гости смогли убедиться воочию, когда вездеход КрАЗ-Шрек играючи преодолел снежный сугроб высотой 1,7 м.