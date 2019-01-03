В Украине все еще не утверждены 2,5% местных бюджетов

Новости Бизнеса: Местные бюджеты-2019 в Украине утверждены на 97,5%.

Из 8,331 тыс. местных бюджетов в Украине на 2019 год утверждено 97,5%, сообщило Министерство финансов на сайте в четверг.

При этом из 1,403 тыс. местных бюджетов, которые в 2019 году будут иметь взаимоотношения с государственным бюджетом, в установленный срок утверждено 1,286 тыс. бюджетов или 91,7%.

"Все такие бюджеты утверждены в Винницкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях", - уточнил Минфин.

Как отмечается в сообщении, утверждены все 24 областных бюджета, 127 бюджетов городов областного значения (92,6%), 445 районных бюджетов (95,6%), 691 бюджет объединенных территориальных громад (88,4%), 17 районных в городах областного значения (63%), а также 374 поселковых (97,7%) и 6,506 тыс. сельских бюджетов (99%), а также бюджет города Киева.

Наибольшее количество вовремя принятых бюджетов в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Луганской и Львовской областях, подчеркнул Минфин.