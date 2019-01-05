Кабмин утвердил критерии риска санитарного благополучия населения

Новости Бизнеса: Также в постановлении определили периодичность мероприятий контроля Госпотребслужбой в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Правительственным постановлением №1164 от 27 декабря 2018 года определены критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2018 г. № 1164 утверждены критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими критериями являются: вид деятельности субъекта хозяйствования по состоянию на любую дату в течение последних двух лет, предшествующих плановому периоду; осуществление деятельности, которая может оказать вредное воздействие на среду жизнедеятельности и здоровье человека; осуществление деятельности, связанной с обслуживанием населения; возникновение острых кишечных заболеваний, вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, отравлений, неинфекционных заболеваний, смерти человека, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования; нарушения требований санитарного законодательства, наличие отклонений от гигиенических нормативов по результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных во время осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), выпуск некачественной, опасной продукции; выполнение постановлений, распоряжений, заключений, предписаний органа государственного надзора (контроля) относительно устранения нарушений санитарного законодательства; наличие обоснованных обращений и жалоб относительно нарушений субъектом хозяйствования требований санитарного законодательства.

Также в постановлении определена периодичность мероприятий контроля Госпотребслужбой в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения: для субъектов хозяйствования, деятельность которых имеет высокую степень риска - не чаще одного раза в два года; средняя степень риска - не чаще одного раза в три года; незначительная степень риска - не чаще одного раза в пять лет. Если на производствах средней и незначительной степеней риска нарушений во время плановой проверки не выявлено, срок до следующей плановой проверки увеличивается в 1,5 раза.