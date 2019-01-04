Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай

Новости Бизнеса: В зеленом чае, ввезенному в Украину и страны ЕС из Катая, обнаружено опасное вещество - антрахинон.

В Украину попал зеленый чай, который содержит опасное вещество – антрахинон.

Данная информация поступила от системы RASFF, говорится на сайте главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области.

Чай завезли из Китайской Народной Республики через Нидерланды. Импортер - Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B. V. Продукт доставили в отдельные государства-члены ЕС и Украину. Антрахинон — желтое или серое кристаллическое вещество. Производные антрахинона применяются как красители.

В медицине применяется как слабительное средство, в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной. В Евросоюзе антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.

Напомним, исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы украинцам, как начать правильно питаться в 2019 году.