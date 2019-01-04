Скачать
Пятница, 04.01.2019
Россия хочет обвинить Киев в подготовке терактов на Донбассе и в Крыму
Россия хочет обвинить Киев в подготовке терактов на Донбассе и в Крыму
Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Солнечное затмение 6 января: чем грозит
Солнечное затмение 6 января: чем грозит

Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай

Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: В зеленом чае, ввезенному в Украину и страны ЕС из Катая, обнаружено опасное вещество - антрахинон.

В Украину попал зеленый чай, который содержит опасное вещество – антрахинон.

Данная информация поступила от системы RASFF, говорится на сайте главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области.

Чай завезли из Китайской Народной Республики через Нидерланды. Импортер - Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B. V. Продукт доставили в отдельные государства-члены ЕС и Украину. Антрахинон — желтое или серое кристаллическое вещество. Производные антрахинона применяются как красители.

В медицине применяется как слабительное средство, в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной. В Евросоюзе антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.

Напомним, исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы украинцам, как начать правильно питаться в 2019 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Чай, Госпотребслужба, Система RASFF, Антрахинон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
03 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай
Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь