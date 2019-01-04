Украина в 2018 увеличила объемы добычи нефти

Новости Бизнеса: По данным Минэнергоугля, Украина увеличила добычу нефти и газового конденсата на 4,1%

Украина в период с января по ноябрь 2018 года увеличила объемы добычи нефти с газовым конденсатом на 4,1%.

Об этом говорится в информационной справке об основных показателях развития отраслей топливно-энергетического комплекса Украины за ноябрь и 11 месяцев 2018 года Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, в период с января по ноябрь нефтедобывающие предприятия добыли 1,971 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 77,9 тыс. тонн, или 4,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за указанный период увеличили добычу на 2,5% по сравнению с показателем предыдущего года, добыв 1,73 млн тонн нефти и газового конденсата.

Как сообщалось, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" добывают не менее 90% нефти в Украине. При этом 75% добычи по стране приходится на ПАО "Укрнафта".