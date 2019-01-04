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В Эстонии зафиксировали резкое увеличение количества украинских заробитчан

В Эстонии зафиксировали резкое увеличение количества украинских заробитчан
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украинцы увеличили в Эстонии число временных иностранных работников.

Получившие разрешения на безвизовое посещение стран Европейского союза жители Украины резко увеличили число работников, прибывших в Эстонию в поисках краткосрочной работы.

Число краткосрочно зарегистрированных работников выросло по сравнению с позапрошлым годом в 2,6 раза - почти до 20 000 человек, большую часть работников составляли украинцы, сообщил в пятницу департамент полиции и пограничной охраны.

Так, если в 2016 году в качестве кратковременных работников были зарегистрированы 1762 человека, то в 2017 году этот показатель достиг 7510 человек, а в 2018 году - 19 858 человек.

Из них больше всего - представители Украины. В 2016 году они составляли 68,8% краткосрочно зарегистрированных работников, в 2017 году - 74,4%, а 2018 году 78,2%

Всего же в минувшем году было зарегистрировано 15 524 работника из Украины. В основном они заняты в строительном секторе.

Краткосрочная регистрация в Эстонии иностранного работника позволяет иностранцу работать в Эстонии до 12 месяцев.

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Эстония, Заробитчане, Безвиз, Временнаяя работа.
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