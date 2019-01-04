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Украина существенно увеличила экспорт кукурузы

Украина существенно увеличила экспорт кукурузы
23:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: За три месяца 2018-2019 МГ Украина экспортировала 4663 тыс. тонн кукурузы, что на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аграрии Украины с сентября по ноябрь 2018 года экспортировали 4663 тыс. тонн кукурузы - на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, информирует пресс-служба агентства.

"За три месяца 2018-2019 МГ (сентябрь - ноябрь) Украина экспортировала 4663 тыс. тонн кукурузы, что на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2202 тыс. тонн). Это также максимальный для данного периода объем с 2013-2014 МГ", - говорится в сообщении.

Так, в ноябре 2018-2019 маркетингового года аграрии Украины экспортировали 3123 тыс. тонн кукурузы, что вдвое больше, чем за два первых месяца текущего сезона и на 97,4% больше, чем в ноябре прошлого года.

Основными направлениями экспорта украинской кукурузы были Евросоюз, Китай и Ливия. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, экспорт в ЕС вырос более, чем в четыре раза, в Ливию - на 110%. Также Турция увеличила импорт украинской кукурузы на 125% и таким образом оказалась в числе крупнейших экспортеров этого продукта.

В то же время, по информации аналитиков УкрАгроКонсалт, в отчетном периоде наблюдается значительный спад объемов экспорта таким ключевым потребителям украинской кукурузы как Израиль и Тунис.

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Украина, Экономика, Кукуруза, Новости Украины, Агропромышленность, Экспорт кукурузы.
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