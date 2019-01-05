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АМКУ опасается блокирования его работы

АМКУ опасается блокирования его работы
01:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: АМКУ переживают, что заблокируют его работы в связи с поправками в Налоговый кодекс.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опасается блокирования его работы в связи с изменениями в Налоговый кодекс, принятыми в законе из "бюджетного пакета", сообщила государственный уполномоченный комитета Агия Загребельская.

"Очередной сюрприз после "бюджетной ночи". Народные депутаты тогда приняли в Налоговый кодекс еще и вот эту норму-поправку - о фактическом запрете Антимонопольному комитету вообще касаться любой деятельности/правоотношений, связанных с использованием чего-либо, что является объектом прав интеллектуальной собственности", – написала она в соцсети Facebook.

А.Загребельская отметила, что закон о защите экономической конкуренции предусматривает норму, предохраняющую АМКУ от таких действий, однако просчитать возможные последствия подобных законодательных нововведений сложно.

"Последствия в настоящее время сложно предусмотреть в силу их масштабности. В каком проценте сегодняшних кейсов АМКУ компании-ответчики или участники концентрации совершают деятельность, связанную с использованием объектов прав интеллектуальной собственности?! Какой процент оборота товара в Украине, связанный с использованием объектов прав интеллектуальной собственности?! А "лайфхак" избежания антимонопольного расследования вообще становится простым и доступным – зарегистрировать торговую марку, патент, или любой другой объект интеллектуальной собственности, и профит - можешь подавать в АМКУ ходатайство о закрытии расследования на этом основании?" – указывает А.Загребельская.

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АМКУ, Налоговый кодекс, Агия Загребельская, Поправки в Налоговом кодексе.
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