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Украина по итогам 2018 года нарастила экспорт электроэнергии

Украина по итогам 2018 года нарастила экспорт электроэнергии
17:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина за 2018 год увеличила экспорт электроэнергии почти на 20% по сравнению с 2017.

В течение января-ноября 2018 года Украина экспортировала 5 638,8 млн кВт/ч электроэнергии, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

"В течение января-ноября 2018 года экспортировано 5 638,8 млн кВт/ч электроэнергии, что на 931,2 млн кВт/ч (или на 19,8%) больше соответствующего показателя 2017 года", - говорится в сообщении.

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В частности, за январь-ноябрь 2018 года 58,4% (3 293,2 млн кВт/ч) электроэнергии экспортировано в Венгрию; 22,9% (1 290,9 млн кВт/ч) - в Польшу; 15,5% (873,8 млн кВт/ч) экспортировано в Молдову; 2,7% (154,2 млн кВт/ч) в Словакию и только 0,5% (26,8 млн кВт/ч) электроэнергии экспортировано в Румынию.

Для сравнения, за январь-ноябрь 2017 года Украина экспортировала 54,9% от экспорта электроэнергии в Венгрию; 22,9% в Молдову; 16,6% в Польшу; 3,1% в Словакию и в Румынию экспортировано было 2,5%.

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Украина, Минэнергоугля, Электроэнергия, Экспорт электроэнергии.
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