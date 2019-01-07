Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля
Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля
Морская служба Испании &quot;выловила&quot; из Средиземного моря более 500 мигрантов
Морская служба Испании "выловила" из Средиземного моря более 500 мигрантов
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Прикольные поздравления с Рождеством 2019
Прикольные поздравления с Рождеством 2019

В 2018 году Украина заняла 3-е место по урожаю орехов

В 2018 году Украина заняла 3-е место по урожаю орехов
05:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина вошла в тройку мировых лидеров по урожаю орехов.

Украина собрала в 2018 году 120 тысяч тонн грецкого ореха, что является третьим результатом в мире после Китая и США.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской аграрной конфедерации", передает "Зеркало недели".

Больше всего украинские орехи закупают в странах ЕС и на Ближнем Востоке.

В 2018 году площадь ореховых садов увеличилась на 3% - до 18,9 тыс. гектаров. Но пока выращивание в промышленных масштабах в Украине дает только 14% урожая, а вот львиную долю дают частные хозяйства.

При этом закупочные цены по сравнению с прошлым годом упали на треть. Килограмм грецких орехов на столичном рынке можно купить за 130 гривен.

"Впрочем, из-за торговых войн США и Китая, ограничения экспорта, грецкий орех из Китая заполонил европейский рынок. Конкуренцию дешевым импортом составляет Казахстан и Молдова", - сообщили в УАК.

"Поэтому мировые закупочные цены снизились до за килограмм. Однако, по словам экспертов, с нового года стоимость этого продукта традиционно начнет расти", - добавили в конфедерации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспорт, Орехи, Украинская аграрная конфедерация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
03 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
04 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ПЦУ обзавелась собственным сайтом
ПЦУ обзавелась собственным сайтом
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь