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Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
14:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 1 января по 8 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 14.30 грн. На этой неделе цена - 14.32 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 18.17. грн. На этой неделе цена 18.18 грн.

Цена на белый хлеб была 16.05. На этой неделе цена - 16.05 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 9.65 грн. Цена на этой неделе - 9. 67 грн.

Кисломолочная продукция: 

Цены на кисломолочные продукты немного выросли:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 25.65 грн. На этой неделе молоко можно купить за 25.67 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 39.68 грн. На этой неделе цена - 40.00 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 27.55 грн. Цена на этой неделе 27,56 грн.

Цена за творог (300 г) была 42.33 грн. На этой неделе цена -  42.33 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 129.44 грн. Цена на этой неделе - 129.44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 101.24 грн. Новая цена - 102.24 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 115.50 грн. На этой неделе цена - 116.01 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного упали:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17.00 грн. Новая цена - 17,00 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 26.55 грн. На этой неделе цена - 26.50 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 14.65 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 13,65 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13.79 грн. Новая цена - 13,80 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 30.27 грн. Цена на этой неделе - 31.25 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35.23 грн. На этой неделе цена - 35.20 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 9.633 грн. На этой неделе - 10.10 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14.60 грн. На этой неделе цена - 15.10 грн.

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