Памятные монеты в Украине будут продавать по-новому

Новости Бизнеса: НБУ обновил правила продажи памятных монет online.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил правила продажи памятных монет Украины и сувенирной продукции через online заказ, сообщил центробанка на сайте.

Нацбанк сократил срок выкупа заказчиком забронированных монет и сувенирной продукции новых выпусков с 45 до 35 календарных дней в связи со значительным количеством заказов и высокой популярностью системы. При этом, согласно данным НБУ, большинство таких забронированных заказов реализуется в течение 10-15 дней.

Регулятор получил возможность блокировать заказчиков, использующих автоматические программы (боты), что поможет избежать злоупотреблений во время работы системы online заказа и повысить эффективность ее функционирования.

НБУ также установил требование по покупке монет и сувенирной продукции только по нотариально удостоверенной доверенности. Это вводится с целью минимизации злоупотреблений, связанных с выкупом продукции одним лицом на основании доверенности, а также осуществления персонификации лиц, которые заказывают нумизматическую продукцию.

Новые правила действуют с 3 января 2019 года.

Кроме того, регулятор ввел новый порядок распределения и реализации памятных монет Украины и сувенирной продукции между каналами продаж.

С нового года выполнение online заказов во всех областях Украины (кроме Киева и Киевской области) будет осуществлять Ощадбанк как официальный дистрибьютор НБУ по продаже памятных монет и сувенирной продукции и уполномоченный банк.

Региональные подразделения НБУ с 2019 года прекращают продажу новых выпусков памятных монет Украины и сувенирной продукции, а заказанную online в 2018 году нумизматическую продукцию они будут реализовывать по мере ее получения в установленные сроки. В дальнейшем покупать памятные монеты и сувенирную продукцию НБУ можно будет у банков-дистрибуторов, отмечается в сообщении.