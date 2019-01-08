Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Укравтодор&quot; отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Памятные монеты в Украине будут продавать по-новому

Памятные монеты в Украине будут продавать по-новому
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ обновил правила продажи памятных монет online.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил правила продажи памятных монет Украины и сувенирной продукции через online заказ, сообщил центробанка на сайте.

Нацбанк сократил срок выкупа заказчиком забронированных монет и сувенирной продукции новых выпусков с 45 до 35 календарных дней в связи со значительным количеством заказов и высокой популярностью системы. При этом, согласно данным НБУ, большинство таких забронированных заказов реализуется в течение 10-15 дней.

Регулятор получил возможность блокировать заказчиков, использующих автоматические программы (боты), что поможет избежать злоупотреблений во время работы системы online заказа и повысить эффективность ее функционирования.

НБУ также установил требование по покупке монет и сувенирной продукции только по нотариально удостоверенной доверенности. Это вводится с целью минимизации злоупотреблений, связанных с выкупом продукции одним лицом на основании доверенности, а также осуществления персонификации лиц, которые заказывают нумизматическую продукцию.

Вступает в силу постановление НБУ, разрешающее обменивать валюту на почте
Вступает в силу постановление НБУ, разрешающее обменивать валюту на почтеЧитать полностью

Новые правила действуют с 3 января 2019 года.

Кроме того, регулятор ввел новый порядок распределения и реализации памятных монет Украины и сувенирной продукции между каналами продаж.

С нового года выполнение online заказов во всех областях Украины (кроме Киева и Киевской области) будет осуществлять Ощадбанк как официальный дистрибьютор НБУ по продаже памятных монет и сувенирной продукции и уполномоченный банк.

Региональные подразделения НБУ с 2019 года прекращают продажу новых выпусков памятных монет Украины и сувенирной продукции, а заказанную online в 2018 году нумизматическую продукцию они будут реализовывать по мере ее получения в установленные сроки. В дальнейшем покупать памятные монеты и сувенирную продукцию НБУ можно будет у банков-дистрибуторов, отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Монеты, Памятные монеты, Продаже монет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь