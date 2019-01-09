По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в 2018г замедлилась до 9,8% по сравнению с показателем в 13,7% в 2017 году.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Как ранее сообщало статведомство, показатели роста инфляции минувших лет составили: в 2016 году – 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%

В декабре минувшего года инфляция составила 0,8% против 1,4% в ноябре, 1,7% – в октябре, 1,9% - в сентябре.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2018 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 10,9% с 14,4% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре-2018 также сократилась до 0,6% с 1,1% в ноябре, 1,3% - в октябре и 1,9% в сентябре и по итогам года достигла 8,7%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в декабре 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Наиболее (на 16,5%) подорожали овощи. На 3,2-1,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, макаронные изделия, масло, хлеб. В то же время на 1,4-0,5% подешевели рис, яйца, сахар, фрукты, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошел главным образом за счет повышения цен на сжиженный газ - на 3,2%, тарифов на горячую воду, отопление - на 2,1% , канализацию - на 0,8%, водоснабжение, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.

Снижение цен на транспорт в целом на 1,6% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6%. Вместе с тем на 2,5% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, в октябре – до 10,1%.

Правительство, ранее повысило свой прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.