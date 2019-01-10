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В Нафтогазе объяснили, почему система субсидий требует проверки

В Нафтогазе объяснили, почему система субсидий требует проверки
11:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объяснил, почему надо монетизировать субсидии, а саму систему - проверить.

Монетизация субсидий предусматривает, что деньги попадают на счет потребителя, и потребитель имеет право свободно ими пользоваться.

Об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если деньги не попадают на счет потребителя, и потребитель не имеет права свободно ими пользоваться, это не монетизация. Наши потребители - цивилизованные и ответственные. И наш опыт работы с потребителями указывает, что уровень расчета населения - 95%. Поэтому давать деньги людям - не только нужно, а крайне необходимо. И это гораздо безопаснее. И именно дав деньги людям, мы можем четко отследить, какие счета фиктивные, то есть, какие абоненты не существуют и воруют деньги через несуществующих абонентов, а какие абоненты существуют", - рассказал глава "Нафтогазу" .

Он подчеркнул, что система субсидий требует проверки.

"Если это сделать, уверен, мы увидим очень интересную картину. Мы увидим, что реальных людей меньше, чем тех, на кого насчитывали субсидии последние 2-3 года. И это будет большой вопрос к тем, кто эту верификацию своевременно не сделал. Процесс (верификации - ред.) может быть завершен переводом живых средств всем реальным потребителям", - добавил руководитель нефтегазовой компании.

Коболев также подчеркнул, что долги облгазов привели к снижению прибылей "Нафтогазу" за 2018 год.

"2018 год с точки зрения доходов хуже, чем 2017, из-за долгов перед нами газсбытов. Если нам задолжали миллиард долларов, то позиция аудиторов простая: мы должны считать, что не получим 90% этого долга. Тем не менее, в 2018 году мы заплатили 136 млрд грн налогов и дивидендов ", - сказал Коболев.

В Украине с сегодняшнего дня подорожало отопление

Как сообщалось, с 1 января 2019 года в Украине начнут монетизацию субсидий. Соответствующий алгоритм предусмотрен постановлением, принятым Кабинетом Министров Украины 27 декабря 2018 года.

Согласно постановлению, монетизация будет проходить в три этапа. В частности, с 1 января 2019 года участие в монетизации льгот и субсидий будут принимать семьи, которые обратятся за помощью впервые. С 1 мая 2019 года монетизация льгот коснется тех, кто получает субсидию либо льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Уже с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными всё, что было сэкономлено.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Тарифы, Нафтогаз Украины, Субсидии, Андрей Коболев, Монетизация субсидий.
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