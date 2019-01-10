Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

Новости Бизнеса: Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

Соответствующие данные обнародованы сегодня Еврокомиссией в исследовании относительно состояния торговли сельскохозяйственной продукцией по состоянию на октябрь 2018 года.

"Сельскохозяйственный импорт из третьих стран за период 12 месяцев с ноября 2017 года по октябрь 2018 года зарегистрирован на уровне 115,2 миллиардов евро... Наиболее важными направлениями, откуда в ЕС поступает сельскохозяйственный импорт, за прошедшие 12 месяцев остаются Бразилия (12,0) и США (11,5), за которыми следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия, - на каждую из этих стран приходится от 4,4 до 5,5 миллиардов евро", - говорится в документе.

При этом объем украинского импорта в ЕС в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов – с 5 миллиардов 390 миллионов евро до 5 миллиардов 123 евро, с абсолютным показателем уменьшения объемов сельскохозяйственных поставок в ЕС на сумму в 226 миллионов евро (-4,9%).

В то же время Украина заняла первое место по темпам роста сельскохозяйственного импорта из стран ЕС.

"Наибольший прирост в годовом измерении (в миллионах евро) был достигнут в сельскохозяйственном экспорте в Украину (+272 или почти 16%), Японию (+269 или 4%), Сингапур (+227, 10%) и Алжир (+142, +6%). Крупнейшим рынком для европейской сельскохозяйственной продукции оставались США, хотя за последние 12 месяцев объем экспорта несколько снизился (-116, -0,5%)", - сообщает Еврокомиссия.

При этом Украина занимает 16 место среди 20 самых важных направлений европейского экспорта сельскохозяйственной продукции с показателем в 2 миллиарда 22 миллиона евро, что на 15,6 процентов больше чем в соответствующий период 2016-2017 годов.