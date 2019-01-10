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Рынок нефти перестал расти: Brent потерял в стоимости $0,11 за баррель

Рынок нефти перестал расти: Brent потерял в стоимости $0,11 за баррель
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нефть дешевеет после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель.

Нефтяной рынок взял паузу после повышения по итогам восьми предыдущих сессий и умеренно снижается в четверг, оставаясь близко к максимальному уровню за месяц.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв подешевели на $0,11 (0,18%) - до $61,33 за баррель.

Цена февральского контракта на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,20 (0,38%) - до $52,16 за баррель.

Только за последние 5 сессий Brent подскочила в цене на 9,2%, WTI - на 10,4% на оптимизме, что усилия ОПЕК+ увенчаются успехом и помогут сократить излишек предложения топлива на мировом рынке.

"Мы наблюдаем фиксирование прибыли", - говорит старший рыночный аналитик брокерской компании CMC Markets Майкл Хьюсон.

По словам эксперта, частично снижению цен на нефть способствует укрепление доллара США. Доллар растет к евро на 0,2% вечером в четверг.

М.Хьюсон прогнозирует, что в ближайшие недели Brent стабилизируется на уровне $55-65 за баррель. С ним согласен старший аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса, отметивший, что "краткосрочный сценарий остается позитивным, и сегодняшние изменения являются естественной паузой для консолидации".

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Нефть, WTI, Brent, ICE Futures, Nymex.
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