Скачать
Пятница, 11.01.2019
Франция готовится к протестам: Полиция прогнозирует новые вспышки насилия
Франция готовится к протестам: Полиция прогнозирует новые вспышки насилия
&quot;ПриватБанк&quot; приостановит операции с платежными картами
"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

В прошлом году Украина значительно увеличила объемы импорта овощей

В прошлом году Украина значительно увеличила объемы импорта овощей
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украина в прошлом году значительно нарастила импорт овощей.

Украина в 2018 году импортировала овощей и картофеля на $92,5 млн, в то время как экспорт этих товаров составил $40 млн.

Аналитики EastFruit считают, что страна не полностью использует возможности в производстве и экспорте овощей, которые открываются перед ней в летний период.

"По итогам 2018 года Украина импортировала овощей и картофеля на $92,5 млн (без учета грибов и бобовых культур), в то время как экспорт этих товаров едва достигал $40 млн. Таким образом торговый дефицит Украины по овощам и картофелю составил около $53 млн, увеличившись на $20 млн за год. И если экспорт за год вырос всего лишь на 7%, то импорт овощей увеличился сразу на 40%", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Украина в прошлом году имела торговый дефицит во всех овощных позициях, кроме замороженных овощей и овощной консервации, где торговый профицит был минимальным. В 2018 году больше всего - почти в три раза, вырос импорт моркови. Наибольшую экспортную выручку Украине давали томаты (26%) и замороженные овощи (21%). Еще год назад удельный вес этих позиций в экспорте был выше - 37% и 24% соответственно.

Поэтому, отметили аналитики, очень важно, чтобы в ближайшие годы аграрии инвестировали не столько в количество, как в качество при выращивании овощей, а также обращали внимание на высокоценные овощи, спрос на которые в мире растет и которые можно успешно экспортировать. Прежде всего речь идет о таких культурах как спаржа, листовые салаты, зелень, различные новые виды капустных культур, артишок и тому подобное.

"Украина имеет все возможности для успешного производства и экспорта качественных овощей в страны Евросоюза и Ближнего Востока. Если в Дубае на полках супермаркетов лежит мытая морковь из Австралии в декабре, то нет никаких причин, почему Украина не могла бы конкурировать с Австралией на этом рынке, который находится в несколько раз дальше, и где рабочая сила, энергоносители, земля и все прочее обходятся в несколько раз дороже, чем в Украине", - считает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импорт, Овощи, EastFruit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь