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В 2018 году украинскими аэропортами воспользовалось рекордное число пассажиров

В 2018 году украинскими аэропортами воспользовалось рекордное число пассажиров
20:12 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов.

В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов в год.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Так, по сравнению с 2017 годом пассажиропоток увеличился на 25%.

"11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентоспособным ценам. По итогам прошлого года имеем замечательный результат – пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017 годом",– отметил президент. Кроме того, доля лоукостов достигла 30%.

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Напомним, самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь".

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Борисполь, Пассажиры, Петр Порошенко, Аэропорты.
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