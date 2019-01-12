В 2018 году украинскими аэропортами воспользовалось рекордное число пассажиров

Новости Бизнеса: Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов.

В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов в год.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Так, по сравнению с 2017 годом пассажиропоток увеличился на 25%.

"11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентоспособным ценам. По итогам прошлого года имеем замечательный результат – пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017 годом",– отметил президент. Кроме того, доля лоукостов достигла 30%.

Напомним, самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь".