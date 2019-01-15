США отменят разрешение на импорт нефти из Ирана для восьми стран

Новости Бизнеса: США отменяют разрешения для восьми стран на импорт иранской нефти.

США отменяет разрешения для 8 страны на импорт иранской нефти, которые обеспечивали им возможность покупать этот ресурс у Тегерана, несмотря на американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на специального посланника США по Ирану Брайана Гука.

"Санкции США сократили экспорт Ираном своей нефти с 2,7 млн баррелей в день до 1 млн. США больше не будет продлевать разрешение на импорт иранской нефти сроком на полгода для 8 страны", - заявил Гук.

Американский чиновник также обратил внимание, что из этих 8 государств (КНР, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея) только 5 воспользовались данным исключением. Нарушители рискуют сами оказаться под санкциями со стороны США.

Как известно, восстановление и усиление американских экономических санкций против Тегерана произошло в ноябре прошлого года. А в мае президент Дональд Трамп вывел США из международного ядерного соглашения с Ираном, заключенного еще в 2015 году. В свою очередь, Иран угрожает возобновить обогащение урана, если страны ЕС перестанут покупать его нефть.