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Как Украине достичь энергетической независимости: 4 условия Гройсмана

Как Украине достичь энергетической независимости: 4 условия Гройсмана
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман назвал четыре условия для обеспечения энергетической независимости Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал четыре основных условия, выполнение которых необходимо для обеспечения энергетической независимости Украины.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

По словам премьера, первым направлением для достижения этой цели должно стать увеличение добычи собственного газа.

”Я могу сказать, что в течение нескольких лет мы сделали большой прорыв относительно дерегуляции этой сферы, прозрачности аукционов на недра. Я глубоко убежден, что последующие годы дадут большой эффект по приросту добычи собственного газа”, - сказал он.

Второе условие, по словам премьера, заключается в обеспечении мероприятий по энергоэффективности.

”Ежегодно мы уменьшаем потребление газа, но в этом году будет внедряться единый системный механизм государственного Фонда энергоэффективности, который сделает все, чтобы украинские граждане получили финансовый ресурс для мероприятий по энергоэффективности”, - сказал Гройсман, добавив, что к мероприятиям по обеспечению энергоэффективности он относит полную модернизацию национальной экономики.

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Кроме этого, премьер заявил, что для энергетической независимости страны необходимо интегрировать национальную газотранспортную систему в европейский рынок газа.

”Мы - газотранспортное государство, и очень важно, чтобы мы были полностью интегрированы в европейский газовый рынок, используя мощности национальной газотранспортной системы”, - сказал он.

Четвертым условием для энергетической независимости Гройсман назвал ”защиту населения от рыночных цен на энергоресурсы”.

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”Это вопрос в системе субсидий, и все украинцы знают, что с 1 января мы начали процесс монетизации субсидий, который даст возможность украинцам получить в денежной форме средства за субсидии, а средства, которые будут сэкономлены от этих субсидий, человек может оставить себе на собственные потребности”, - сказал он.

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Все по теме:

Газ, Украина, Добыча газа, Энергетическая независимость, Владимир Гройсман.
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