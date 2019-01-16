Субсидию начнут выдавать наличными: когда и кому будут платить

Новости Бизнеса: С 1 января Кабмин запустил безналичный механизм выплаты субсидий, с 1 марта в экспериментальном порядке запустят наличный.

В 2019 году правительство планирует изменить систему монетизации жилищных субсидий. Так планируется запустить два механизма - наличный и безналичный.

Как рассказал в интервью журналистам министр соцполитики Андрей Рева, уже с марта этого года стартуют выплаты в денежной форме.

"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон - таких, как "Укрпочта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный: в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал он.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривень. Это 6 миллиардов гривень в месяц будем выдавать наличными", - уточнил Рева.

При этом в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.

Стоит отметить, что сам процесс монетизации субсидий в Украине был утвержден правительством в конце 2018 года.