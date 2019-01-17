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В Украине стремительно растет доля безналичных платежей: прогноз ЕБА

В Украине стремительно растет доля безналичных платежей: прогноз ЕБА
16:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Рост безналичных платежей в Украине в 2019 году увеличится почти на 20%.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) опубликовала прогноз роста безналичных платежей в 2019 году до 17-20%, когда на конец 2018 года их доля была на уровне 12-15%, сообщает пресс-служба ассоциации.

Согласное сообщению, рост доли безналичных платежей обусловлен появлением на рынке новых удобных для потребителя технологий, например, Apple Pay или Google Pay. Кроме этого, расширяется количество пунктов приема безналичных платежей, в том числе транспорт, рынки, места культурно-массовых мероприятий.

"Безусловно, уже сейчас хочется платежной революции. Чтобы куда не поехал, была не нужна наличность и везде можно было бы рассчитаться карточкой. А еще, чтобы данные карты привязывали к отпечатку пальца владельца. Однако есть условия и темпы развития рынка", - отметил координатор комитета по электронных платежей ЕБА Евгений Веремийченко.

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В ЕБА ожидают введение нескольких новых услуг, в частности — выдача наличных через POS-терминал на кассе.

Эксперты полагают, что подобный сервис решит проблему малоразвитой банковской инфраструктуры, а также обеспечит потребителям доступ к денежным средствам в местах отсутствия банковских отделений.

В ЕБА отмечают, что для запуска этой услуги уже сформирована законодательная база, а сейчас проводятся финальные настройки на стороне участников рынка.

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Вместе с этим на рынке уже в феврале будет доступен обмен валют в безналичной форме через интернет-банкинг. Для обмена валюты в размере до 150 тыс. грн достаточно будет иметь счет в национальной и иностранной валюте, имея при этом счет в одном из банков, поддерживающих услугу интернет-банкинга.

Эксперты ЕБА ожидают стремительное развитие сервиса оформления рассрочки на месте при покупке товара, а также платежей с использованием QR-кодов.

"Ожидаем, что в этом году, этот сервис станет массовым. Данная возможность особенно интересна для небольшого бизнеса, для которого нередко использование классического POS-терминала является достаточно дорогим", – прокомментировал С.Веремийченко.

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В ЕБА также акцентируют на проведении выплат зарплат и соцвыплат в безналичной форме согласной проекту НБУ Cashless economy.

В Украине достаточно малое количество POS-терминалов (6,3 тыс шт\1 млн населения против 26,1 тыс шт в Европе), в связи с чем требуется расширение инфраструктуры приема безналичных платежей.

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ЕБА, Европейская Бизнес Ассоциация, POS-терминалы, Безналичные платежы.
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