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В "Укравтодоре" сообщили, когда завершат первый этап строительства GO Highway

В &quot;Укравтодоре&quot; сообщили, когда завершат первый этап строительства GO Highway
21:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Укравтодор" озвучил сроки строительства проекта GO Highway.

Первый этап реализации проекта GO Highway будет завершен в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

"За два года в рамках GO Highway мы полностью отремонтировали трассу Львов - Умань во Львовской, Тернопольской областях и частично в Винницкой и Черкасской областях", - заявил Новак.

По его словам, в этом году будут завершены работы на участке Львов - Умань в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

"Таким образом, уже к концу текущего года можно будет добраться по современной европейской дороге от Львова в Умань", - заверил руководитель "Укравтодора".

"Первый этап реализации проекта GO Highway завершим в 2020 году. В результате получим качественный проезд по европейской дороге от Львова в Одессу", - сказал он.

"С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов", - подытожил Новак.

Go Highway - проект транснационального транспортного коридора, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты Николаев и Одесса с польским Гданьском на Балтийском море.

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Укравтодор, Трасса, Славомир Новак, GO Highway.
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