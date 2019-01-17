В еврозоне замедлилась инфляция

Новости Бизнеса: Инфляция в зоне евро замедлилась до 1,6% в годовом выражении.

Уровень инфляции в зоне евро составил в декабре 1,6 % в годовом выражении. Для сравнения, в ноябре этот показатель достиг 1,9 %. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В 27 государствах Евросоюза годовая инфляция по данным Евростата опустилась до 1,7 % в декабре, тогда как в ноябре показатель составлял 2 %. Самый низкий порог инфляции зарегистрирован в Греции и Португалии (0,6 %) и Дании (0,7 %), самый высокий уровень - в Эстонии (3,3%), Румынии (3%) и Венгрии (2,8%).

Больше других, по данным статистического управления Евросоюза, в декабре подорожали продукты питания, алкоголь и табак: на 1,8 % по сравнению с декабрем прошлого года. Показатель инфляции потянули вверх также сектор услуг и энергетика.

Краткосрочный прогноз на текущий год, опубликованный 4 января, составляет 1,6 %. В следующий раз эксперты оценят показатели европейской инфляции 1 февраля 2019 года.

В связи с замедлением инфляции в зоне евро инвесторы не ожидают повышения ставок до 2020 года. Не способствует тому и слабая торговая активность Китая, а также общая экономическая неопределенность, вызванная напряженностью между Пекином и Вашингтоном. И хотя экономика зоны евро пока не движется к рецессии, она все же нуждается в поддержке Европейского центрального банка, заявил во вторник его глава Марио Драги.