В Украину прибыла партия американских локомотивов

Новости Бизнеса: В Украину прибыло еще пять американских локомотивов General Electric.

Пять локомотивов TE33A Evolution прибыли теплоходом BBC Aquamarine из США и разгружаются в морском торговом порту Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

"Судно BBC Aquamarine с пятью локомотивами производства General Electric прибыло в порт Черноморск. Докеры начали их выгрузку. Как и предыдущие локомотивы, они будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время выйдут на магистрали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ПАО "Укрзализныця" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, что составляет 10% конечной стоимости соглашения.

На первом этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и некоторые элементы кабины. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40%.

АО "Укрзализныця" намерена задействовать новый подвижной состав на Мелитопольском, Николаевском и Мариупольском направлениях.