Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
В Украину прибыла партия американских локомотивов
В Украину прибыла партия американских локомотивов
Севидов возглавил болгарский клуб
Севидов возглавил болгарский клуб
Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января
Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января

В Украину прибыла партия американских локомотивов

Смотрите фото (3)
В Украину прибыла партия американских локомотивов
12:08 Сегодня Телеграф Фото: odz.gov.ua

Новости Бизнеса: В Украину прибыло еще пять американских локомотивов General Electric.

Пять локомотивов TE33A Evolution прибыли теплоходом BBC Aquamarine из США и разгружаются в морском торговом порту Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

"Судно BBC Aquamarine с пятью локомотивами производства General Electric прибыло в порт Черноморск. Докеры начали их выгрузку. Как и предыдущие локомотивы, они будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время выйдут на магистрали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ПАО "Укрзализныця" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, что составляет 10% конечной стоимости соглашения.

В 2019 году выйдут на линии первые локомотивы General Electric

На первом этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и некоторые элементы кабины. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40%.

АО "Укрзализныця" намерена задействовать новый подвижной состав на Мелитопольском, Николаевском и Мариупольском направлениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Укрзализныця, General Electric, локомотивы, Американские локомотивы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Фракция &quot;НФ&quot; исключила нардепа Тимошенко за намерение идти в президенты
"Однофамилец" Тимошенко идет в президенты
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь