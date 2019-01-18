Молочный экспорт Украины в топ-10 среди мировых стран

Новости Бизнеса: Украина в 2018 году вошла в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции.

Украина в 2018 году, впервые за последние годы, вошла в десятку стран-лидеров по экспорту молочной продукции, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елену Ковалеву.

”Сегодня молочный сектор демонстрирует положительные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти 57 млрд грн, при этом экспорт составит более 7 млрд грн”, - цитирует пресс-служба Ковалеву.

Кроме того, по словам замминистра, в прошлом году в Украине наблюдалось значительное улучшение качества молока, которое поступало на перерабатывающие предприятия. Ковалева отметила, что за девять месяцев 2018 года объемы закупок молока экстра и высшего сорта увеличились, соответственно, на 33,8% и на 7,8%, объемы молока I сорта сократились на 8,9%, а II сорта - на 15,1%.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 10,3 млн тонн, что на 0,5% меньше, чем в 2016 году.

По данным FAO, украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тыс. тонн на сумму 158 млн долл.