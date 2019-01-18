Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ

Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Европейские правила при реализации проекта "Северный поток-2" могут сделать трехсторонние переговоры по газу эффективными.

Действие европейских правил при реализации проекта "Северный поток-2" – это единственный способ сделать трехсторонние переговоры по газу Украина-ЕС-РФ эффективными и конструктивными, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Есть вопросы "Северного потока", здесь наша позиция максимально четкая: мы считаем, что распространение европейских правил на "Северный поток" является единственным способом сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными. Это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", - сказал П.Климкин на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в пятницу в Киеве.

П.Климкин рассказал, что в настоящее время Украина совместно с Еврокомиссией обсуждает вопрос возможности применения европейских правил к работе украинской газотранзитной системы. "Мы считаем, что это является очень важным условием перехода от логики менталитета "договорняков" к европейским правилам. Если наша газотранзитная система будет попадать под европейские правила, то, конечно, и "Северный поток", как мы считаем, должен отвечать европейским правилам. Это позволит сделать нам многое в контексте энергетической безопасности Европы, позволит обеспечить реальную конкуренцию… также стабильность поставок и жизнеспособность нашей, украинской, ГТС", - выразил мнение глава МИД.

По словам министра, в этом вопросе существуют также важные моменты факторов безопасности.

"Если не будет транзита украинской территорией, то, конечно, Россия будет применять совершенно другие методы для дестабилизации Украины и достижения своей логики федерализации Украины", - добавил П.Климкин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, РФ, Павел Климкин, Хайко Маас, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
03 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
04 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
05 Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь