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В Брюсселе пройдут переговоры по газу при участии Украины, РФ и ЕС

В Брюсселе пройдут переговоры по газу при участии Украины, РФ и ЕС
09:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Брюсселе в понедельник, 21 января, пройдут трехсторонние газовые переговоры Украина-Россия-ЕС, на переговорах будут обсуждать транзит газа ЕС через Украину.

Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС запланированы в понедельник, 21 января, в Брюсселе. Об этом  сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Шефчович будет председательствовать на трехсторонних газовых переговорах между Россией и Украиной в Брюсселе", - говорится в повестке дня вице-президента Еврокомиссии по Энергосоюзу Мароша Шефчовича.

Ожидается, что от украинской стороны участие в заседании примут министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. От российской стороны ожидается участие министра энергетики Александра Новака и представителя "Газпрома". Российские СМИ сообщали, что речь идет о главе российской компании Алексее Миллере.

На переговорах должны обсуждать вопрос долгосрочного транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.

Коболев назвал сумму себестоимости добычи природного газа "Нафтогазом"

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что в связи с отсутствием российских экспертов на технических трехсторонних консультациях 15 января по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне 21 января.

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Украина, ЕС, Брюссель, РФ, Транзит газа, Трехсторонние газовые переговоры.
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