Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация

Новости Бизнеса: В Украине в 2019 году стартовала монетизация субсидий для оплаты коммуналки.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммуналки будут предоставляться украинцам в денежной форме. Механизм назначения субсидии остается тем же, меняется только алгоритм выплаты субсидий.

Монетизация субсидий в Украине будет осуществляться в три этапа. С 1 января 2019 года она коснется тех семей, которые обратятся за помощью впервые. Вся субсидия будет попадать в "Ощадбанк" до 5 числа каждого месяца. В банке к этому моменту уже будут знать сумму вашего счета за коммуналку и будут направлять деньги поставщикам услуг. Чем больше размер субсидий, тем большее количество платежей она будет покрывать. А остаток украинцам придется заплатить самим.

Семьям больше не нужно ежемесячно платить отдельно за каждый вид коммуналки. Государство через «Ощадбанк» оплачивает часть счетов, в пределах выделенной субсидии, а семьи уже сами будут доплачивать вторую часть счета. Украинцам будет приходить SMS от банка о том,сколько осталось доплатить.

С 1 мая монетизация субсидий в Украине коснется тех, кто получает субсидию не первый год. Всем получателям субсидий (кроме тех, кто обратился за не впервые в 2019 году), нужно в мае подать декларацию о доходах и заявление на монетизацию в свое управление соцзащиты.

После этого на каждое заявление открывается аккаунт в банке. Субсидии будут направляться на оплату тепла, электроэнергии, воды и газа. «Ощадбанк» каждый месяц будет присылать SMS о поступлении субсидии и ее остатке. Когда отопительный сезон уже закончится, неиспользованные деньги перечислят на счета получателей субсидий, которые "Ощадбанк" откроет автоматически. Поставщики коммуналки сами будут формировать платежки, а банк перечислит субсидию. В личном кабинете можно будет проверить размер субсидии, оплаченные услуги и остаток на счету.

С 1 октября монетизация в Украине заработает полностью - каждый субсидиант будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено. В бюджете на 2019 год на выплату субсидий заложено 55 миллиардов гривен на выплату субсидий. В правительстве считают, что этого будет достаточно, однако не стоит забывать и о поднятии тарифов на газ.

Помимо субсидий, с 1 мая 2019 года украинцы могут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Правительство даже разработало специальный акт-претензию и учредит проверки качества коммунальных услуг. Украинцы смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и получать возмещение. Это будет касаться водоснабжения, водоотвода, тепла, горячей воды, вывоза бытовых отходов и управления многоквартирным домом.