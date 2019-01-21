"Большие" платежки за газ: в Нафтогазе рассказали, что делать

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" призвал потребителей без счетчиков обращаться к Кабмину с жалобами на платежи с завышенными нормами.

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

Как отмечено в сообщении компании, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook, наличие большого количества обращений может поспособствовать оперативному принятию Кабинетом министров документа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся вокруг норм потребления.

"Необходимо мотивировать правительство принять постановление (по утверждению новых норм – ред.) быстро, с соблюдением всех процедур и с честными и современными нормами", – отмечено в сообщении НАК.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу нормы, установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия заниженных, по их мнению, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.