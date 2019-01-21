Украинские порты наращивают перевалку контейнерных грузов

Новости Бизнеса: Украинские морпорты в 2018 году увеличили перевалку контейнерных грузов на 18,7%.

Украинские морские порты по итогу 2018 года увеличили перевалку контейнерных грузов на 18,7%, - до 846,5 тыс. TEU контейнерных грузов.

Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, в 2018 году экспорт и импорт контейнеров через украинские морские порты распределился почти поровну - 47,4% и 48,8% соответственно.

По словам руководителя Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса, рост контейнерных перевозок свидетельствует об оживлении экономики. «Украинские порты еще не вышли на докризисный уровень по этому направлению, потому нам есть еще куда расти. Об этом свидетельствуют также и планы бизнеса по реализации совместно с АМПУ проектов по развитию контейнерных терминалов в тылу наших причалов. В 2018 году были достигнуты соответствующие договоренности сразу с двумя ведущими мировыми компаниями - Дочерним предприятием немецкой компании HHLA ”Контейнерный терминал Одесса” и СМА CGM совместно с ”Бруклин-Киев Порт” по проектам в порту Одесса”, - цитирует пресс-служба Вецкаганса.

Отмечается, что контейнерами за пределы страны экспортируются такие товары как зерно, фрукты, пищевые грузы, а также металлопродукция, строительные материалы.

Импортируются преимущественно оборудование, текстиль, пищевые грузы, алкоголь, пластик/ПВХ.

«Лидерами по перевалке контейнеров стали порты ”Одесса”, «Южный» и «Черноморск». «Южный» в 2018 году увеличил перевалку этих грузов более чем на 75% за счет перехода в порт международной контейнерной линии Maersk из Одессы. Однако, невзирая на это, Одессе удалось не только сохранить объемы контейнерных грузов, но и увеличить их на 15%.

Среди стивидорных компаний лидерами по обработке контейнеров стали госпредприятие «Контейнерный терминал Одесса», компания «Бруклин-Киев Порт», «Трансинвестсервис» и Черноморский рыбный порт», - говорится в сообщении.