Главный экономический эксперт ООН рассказал о рисках для мировой экономики

Новости Бизнеса: Главный экономист ООН отметил, что риски в мировой экономике продолжают накапливаться.

Рост мировой экономики 2019-го года составит около 3%, однако более глубокий анализ свидетельствует о накоплении рисков.

Об этом Главный экономический эксперт ООН, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическому развитию, Эллиотт Гаррис рассказал во время презентации "Мировая экономическая ситуация и прогнозы на 2019 год" в ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

Среди таких рисков он выделил беспрецедентно высокие уровни внешних долгов, неравномерность развития, ограниченные рычаги для реагирования в случае глобального экономического спада. В то же время, доверие к многостороннему экономическому сотрудничеству продолжает падать.

"Накопление рисков в глобальной экономике усиливается. Они способны снизить экономическую активность и нанести серьезный вред последующим долгосрочным перспективам развития", - заявил Гаррис.

Он добавил, что согласно выводам доклада ООН, мировая экономика продолжит расти примерно на 3% в 2019 году. Однако заметил, что более глубокий анализ свидетельствует о глубинных проблемах с базой и качеством этого роста, который остается неравномерными и часто не достигают стран и групп, которые его больше всего нуждаются.

Главный экономист ООН обратил внимание на основные факторы риска для мировой экономики в 2019-м году.

"С прошлого года усилились торговые споры, в частности между США и КНР. Уровни внутренних и внешних долгов разных стран выросли до исторических максимумов. Вместе с тем, возросли финансовые уязвимости", - отметил он.

Харрис предупредил, что внешние долги сейчас достигли уровней, превышающих те, которые предшествовали мировому финансовому и экономическому кризису 10 лет назад. По его мнению, нынешняя ситуация еще более угрожающая, поскольку в случае начала глобального экономического спада, страны будут иметь значительно "более скромные" рычаги для реагирования.

"В случае глобального экономического спада, ключевым лицам, ответственным за экономическую политику, будет сложно отреагировать решительно. Сейчас простор для действий в монетарной и налоговой сфере гораздо более ограничен во многих странах по сравнению с ситуацией в начале глобального экономического и финансового кризиса десять лет назад", - отметил он.

Главный экономист ООН выразил сожаление из-за того, что страны все больше отворачиваются от многостороннего экономического сотрудничества, отдавая предпочтение экономическому национализму. По его мнению, такой подход является понятным, учитывая неудовлетворенность результатами глобальной экономики, но он создает дополнительные угрозы. В частности, в случае глобального экономического спада, достичь координации чрезвычайных мер, которая наблюдалась 10 лет назад, будет значительно сложнее.